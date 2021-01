Nog veel werk aan de winkel voor de Belgische clubs? Wat we nog mogen verwachten op transfermarkt, opvallende naam in Gentse wandelgangen genoemd

Maandag is er opnieuw Transfer Deadline Day en dus is het stilaan alle hens aan dek voor de ploegen in de Jupiler Pro League. Vele teams waren op zoek, wie heeft nog werk te verrichten? Een overzichtje.

De voorbije dagen waren er al heel wat transfers te bespeuren in de Jupiler Pro League. Radovanovic, Palaversa, Bushiri, Boljevic, Gano, Vranjes, ... Zowel binnen de JPL als van buiten naar binnen bewoog er al heel wat. En toch lijkt er nog wel wat te moeten gebeuren bij diverse ploegen. Antwerp haalde een spits binnen (Avenatti), maar zoekt mogelijk nog naar een flankspeler en een centrale verdediger. Haalt D'Onofrio de geldbuidel boven? Nog veel werk Beerschot verhuurde Ibara en Van den Buijs, mogelijk komen er ook nog oplossingen voor Grisez of anderen. Inkomend wordt er niet meteen iets verwacht. AA Gent is nog op zoek naar flankspelers, mogelijk een spits en in het algemeen creatieve mensen. Mike Trésor wordt in de wandelgangen geopperd. OH Leuven heeft met King en Benkovic al flink uitgehaald, maar heeft wel nog héél veel kernspelers die mogelijk kunnen/mogen vertrekken - denk aan namen als Perbet, Limbombe, Van Hyfte, Keita, Tucic, Borges en Croizet. © photonews STVV heeft met Mboyo, Brüls en Lavalée goed uitgehaald, mogelijk komt er ook nog een vleugelverdediger bij. Standard vond zijn spits en raakte Avenatti kwijt, veel moet er dus niet meer verwacht worden. Ook Eupen en Moeskroen lijken hun job hebben gedaan. Club Brugge wacht nog op een (jonge) flankspeler, er zijn verschillende opties. Met Denswil, Dost en Lang haalden ze de verwachte namen binnen. Krmencik en Schrijvers werden geloost, Horvath mag bij een leuke aanbieding nog weg. © photonews Mechelen vond oplossingen voor Togui en Bushiri en vond ook een nieuwe spits met Druijf, mogelijk kan er nog in de verdediging iemand bijkomen. Anderlecht heeft al enkele van zijn overbodige spelers (Sanneh, Vranjes, Colassin, ...) kunnen slijten, maar er mogen er nog wel wat vertrekken (Thelin, Kana, Bakkali, ...). Verder is het afwachten of er binnenkomend nog een zaakje kan gedaan worden voor een middenvelder. Genk heeft zijn huiswerk af: Mckenzie en Preciado kwamen, Gano en Dewaest raakten weg. Daarmee lijkt de markt voor hen stil te liggen, al is een last-minutedeal nooit uit te sluiten. Ook Charleroi lijkt zijn job af te hebben. © photonews Zulte Waregem huurt Colassin van Anderlecht, als Opare nog zou verkassen kan er ook nog een verdediger bij. Kortrijk heeft zijn einde-contractspelers laten vertrekken en die ondertussen opgevangen met nieuwe namen. Waasland-Beveren lijkt nog wel wat te kunnen gebruiken in de strijd tegen de degradatie en wil vooral verdedigend nog versterken, Cercle Brugge heeft in diverse linies al versterkt en wil er nog graag een aanvaller bij. Bij Oostende en Charleroi moet niet te veel meer verwacht worden.