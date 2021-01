Doelpuntenmaker Sakala legt uit waarom hij met shirt van ploeggenoot vierde: "Het nieuws van zijn operatie greep me aan"

Opvallend beeld tijdens de wedstrijd tussen KV Oostende en Standard De Liège. Nadat Fashion Sakala zijn eerste doelpunt van de avond scoorde, liep hij richting de bank om een shirt op te pikken.

De jonge Zambiaan die momenteel goal na goal binnenkegelt voor KV Oostende vierde zijn goal tijdens de partij tegen Standard op een speciale wijze. Nadat hij zijn doelpunt op zijn ondertussen kenmerkende manier met de luchtgitaar vierde, liep de spits naar de bank om een shirt op te pikken.

Hij nam het shirt van ploeggenoot Sindrit Guri vast en hield het in de lucht om het doelpunt aan hem op te dragen. Tijdens de persconferentie legde Sakala uit waarom:

"Sindrit (Guri, red) moest vanmorgen geopereerd worden. Kijk, Guri is één van mijn beste vrienden. Hij is zoals een broeder voor mij. We zijn elke dag samen, rijden samen naar trainingen, voeren dagelijks gesprekken over voetbal. Hij geeft me vaak tips want hij is een spits, net zoals ik. En hij vertelt af en toe over zijn traject in de voetbalwereld. Guri probeert me ook altijd te mortiveren en moedigt mij aan. Hij heeft het de voorbije maanden moeilijk gehad met zijn blessureleed. Het leek net beter te gaan, dus om dan te horen dat hij toch opnieuw een operatie nodig had... Dat greep mij echt aan.", aldus Sakala.

"Ik voelde me echt slecht toen ik het nieuws van zijn ingreep vernam. Ik leefde echt met hem mee en wilde iets doen om hem een hart onder de riem te steken. Dus ik heb hem zelf niks verteld omdat ik hem wilde verrassen, maar ik vroeg aan de staf om zijn truitje klaar te leggen. Ik voelde dat ik ging scoren en wilde dat aan hem opdragen. Ik wil trouwens mijn beide goals aan hem opdragen.", gaf Sakala nog mee.