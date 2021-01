Club Brugge liet Belgisch jeugdinternational niet zonder slag of stoot vertrekken: "Hij mocht niet meer met de groep meetrainen"

Siebe Schrijvers trok naar OHL en Club Brugge hevelde de zeventienjarige Cisse Sandra als zijn vervanger naar de A-kern over. Voor een andere talentvolle jonkie van blauw-zwart was er dan weer geen onmiddellijke toekomst bij de grote jongens van Club.

Thibo Baeten beschikte over een aflopend contract bij Club Brugge en besloot zijn kans te gaan wagen in Nederland. Hij maakte de overstap naar NEC Nijmeghen. Blauw-zwart wou de aanvaller wel degelijk een nieuw contract aanbieden, maar beet in het zand. En dat stak blijkbaar.

"Hij heeft in België twee weken winterstop gehad en daarna mocht hij niet meer met de groep meetrainen omdat hij zijn contract niet wilde verlengen", onthult NEC-trainer Rogier Meijer immers aan De Gelderlander.

Daardoor mocht Baeten nog niet zijn debuut vieren voor zijn nieuwe club. Naar verwachting zal hij vanavond tegen FC Utrecht voor de eerste keer op de bank postvatten.