Adolfo Gaich was in beeld bij Belgische topclubs maar kiest uiteindelijk voor Italiaans avontuur

Afgelopen week stond Adolfo Gaich nog in de belangstelling van Antwerp, maar zaterdag is de jonge Argentijn officieel aangekondigd bij het Italiaanse Benevento. Na Club Brugge vist nu ook The Great Old achter het net voor de aanvaller.

Adolfo Gaich werd de afgelopen maanden vaak in verband gebracht met een komst naar de Jupiler Pro League. Enkele Belgische clubs toonden concrete interesse in de Argentijn, maar hij wordt nu door CSKA Moskou uitgeleend aan het Italiaanse Benevento. De 21-jarige aanvaller stond afgelopen zomer op het punt om zijn medische testen af te leggen in het Jan Breydelstadion, maar door een financieel dispuut tussen beide partijen werden de onderhandelingen stopgezet. Uiteindelijk trok hij naar Rusland, maar kon hij de hoge verwachtingen niet inlossen. CSKA Moskou zocht naar een (tijdelijke) oplossing. Antwerp klopte aan voor de aanvaller, maar Gaich had geen zin in een avontuur in de Jupiler Pro League en kiest dus voor de Serie A. 📣 BENVENUTO ADOLFO🎖



🙌🏻 #BENVENUTOTANQUE #Insieme #BeneventoCalcio #ForzaStrega



🗞 Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale

👉🏻 https://t.co/4jiwdreDJM pic.twitter.com/xRZY5R2r6D — Benevento Calcio (@bncalcio) January 30, 2021