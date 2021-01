Philippe Clement vindt het jammer dat er geen publiek aanwezig was bij de sterke prestatie van zijn ploeg: "Dan hadden jongens een nog veel toffere dag gehad"

Club Brugge heeft er een sterke wedstrijd opzitten tegen Standard. De club haalde het met 3-1 na doelpunten van Vanaken, Dost en Lang. Zo konden het openingsdoelpunt van Bokadi uitwissen.

Philippe Clement is zeer tevreden met wat hij vandaag zag van zijn spelers. "Ik heb bijna alles gezien wat ik wil zien. We waren sterk begonnen met de eerste kans van de wedstrijd, maar we komen wel op achterstand. Toch is het belangrijkste de reactie daarna. We zijn niet beginnen twijfelen, hebben meteen de bal uit de netten gehaald en mijn spelers hebben er samen in geloofd. Er waren veel positiewissels, we waren sterk in de duels en er was een goede pressing, dus alles wat een coach wil zien in een wedstrijd was er vandaag", aldus Clement op de persconferentie na de wedstrijd.

Clement vindt het wel jammer dat de wedstrijd zonder publiek moest doorgaan. "Het is jammer dat de supporters niet aanwezig waren bij zo'n sterke wedstrijd. Dan hadden jongens een nog veel toffere dag gehad", legde de trainer van Club Brugge uit.

Nu is het volgens Clement zaak om zijn jongens scherp en hongerig te houden de komende weken. "De hongerige jongens zullen altijd aan de aftrap komen. We moeten dit blijven volhouden tot de laatste speeldag. De echte topploegen brengen zo'n prestatie als vandaag elke wedstrijd op de mat en daar gaan we verder aan werken."