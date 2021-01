Geen leuke verjaardag voor coach na 1 op 15: "Spelers gingen bij een uittrap zelfs niet naar de bal, dat kan niet!"

Geen verjaardagscadeau voor Yves Vanderhaeghe (51) tegen Charleroi. Zijn team ging na een ontluisterende prestatie met 1-3 onderuit. De coach was dan ook boos.

Het is duidelijk: de klad zit er in bij KV Kortrijk. De 1 op 15 is één zaak, de manier waarop ze tegen Charleroi voor de dag kwamen weer iets anders.

Yves Vanderhaeghe is einde contract bij De Kerels, die stuurloos voor de dag kwamen en ook weinig duelkracht aan de dag legden.

Onder het niveau

"We willen het allemaal voetballend oplossen, maar we komen misschien wat velden tegen waar we wat minder tot voetballen kunnen komen. Dan moet je in duel durven spelen", aldus de oefenmeester van Kortrijk.

"Ik heb onze keeper een paar keer zien uittrappen waar er zelfs niemand naar de bal toegaat. Dat kan niet, er waren te veel spelers onder hun niveau."