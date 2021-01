Mamadou Fall scoorde twee keer voor Charleroi: "Het moet veel efficiënter"

Sporting Charleroi ging met 1-3 winnen bij KV Kortrijk. Mamadou Fall scoorde twee keer voor de Carolo's.

In goed zeven minuten prikte Mamadou Fall er twee tegen de netten. “Ik ben blij met deze tweede double in een week tijd”, klinkt het bij de Senegalees aan La Dernière Heure. Hij scoorde ook al twee keer tegen Standard.

Fall is echter nog niet tevreden over zijn prestaties bij Charleroi. “Het geeft me vertrouwen, maar het is nog niet genoeg voor mij. Ik denk alleen aan scoren en assists uitdelen. Al moet het nog veel efficiënter allemaal.”

De play-offs zijn het doel voor Fall en Charleroi. "We hebben moeilijke tijden doorgemaakt. Deze overwinning is een opluchting en nu moeten we de vaart erin houden. De coach vertelde ons dat dit een gevecht zou worden. Als we in de volgende wedstrijden laten zien wat we tegen Kortrijk hebben laten zien, dan kunnen we weer winnen."