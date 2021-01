Nieuwe werkelijkheid: waarom Gent op bezoek bij Anderlecht misschien meer kans op overwinning maakt dan thuis tegen STVV

De thuisreputatie van KAA Gent is er niet echt meteen eentje om trots op te zijn dit seizoen. Maar elk nadeel heeft misschien wel zijn voordeel, beseffen ze ook bij de Buffalo's.

14 op 33. Dat is het bedroevende bilan van AA Gent in eigen huis in de competitie. Als we ook de Europese wedstrijden meetellen, dan wonnen de Buffalo's dit seizoen al vijf keer in eigen huis, speelden ze twee keer gelijk en verloren ze liefst negen keer.

Een dikke buis dus. "Maar het is geen verrassing dat we het bijvoorbeeld thuis tegen STVV moeilijker hadden dan in Leuven", gaf Hein Vanhaezebrouck in alle duidelijkheid aan. "We konden hun blok niet openbreken."

STVV stond lager dan OH Leuven

"STVV stond lager dan Leuven zondag dat meer ging meevoetballen, waar veel ruimte lag op het middenveld", aldus nog de coach van Gent. En het is niet voor het eerst dat duidelijk is dat Gent het vooral moeilijk heeft om matchen open te breken tegen verdedigende teams.

Tegen bijvoorbeeld Beerschot (5-1 in eigen huis) lukte het wél en ook tegen een naïef Standard werd thuis gewonnen, maar tegen veel andere teams liep het fout. Misschien dat er dan nog sneller punten kunnen gepakt worden in Anderlecht?

Vrank en vrij

Paars-wit kan het zich in eigen huis in ieder geval niet veroorloven om zeer verdedigend aan de aftrap te komen. Het pakte zelf ook maar 5 op 15 in zijn voorbije wedstrijden en moet dus dringend eens een driepunter pakken.

"Als we winnen van Anderlecht, komen we opnieuw dichter bij die ploegen in het klassement. We moeten nu echt punten gaan pakken, maar geloven er nog in", was Laurent Depoitre alvast nog optimistisch na het puntenverlies tegen de Kanaries.