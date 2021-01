Mag Noa Lang beginnen denken aan een selectie voor de nationale ploeg van Nederland? "Het is een jongensdroom, maar de weg is nog lang"

Noa Lang heeft zondagmiddag opnieuw indruk gemaakt in de Belgische competitie. De Nederlander was een gesel voor de defensie van Standard en was daarnaast goed voor een doelpunt en een assist.

Noa Lang doet het de laatste weken zo goed dat hij binnenkort misschien wel een selectie mag verwachten van de nationale ploeg van Nederland. “Zo ver is het nog lang niet. Ik moet het wedstrijd per wedstrijd bekijken en blijven presteren”, legde Lang uit op de persconferentie na de wedstrijd. Lang zal dan ook niet teleurgesteld zijn als hij in maart nog niet geselecteerd zou worden. “Het is geen ontgoocheling als ik er in maart nog niet bij ben. Groot Oranje is een jongensdroom, maar ik zie wel wat de toekomst brengt. De weg is nog lang”, aldus de flankaanvaller van Club Brugge.