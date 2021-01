Ex-club flirt met de komst van Simon Deli: 'Hij heeft interesse getoond om terug te keren'

Het einde van de wintermercato is in zicht, maar toch blijft Club Brugge zoeken naar een mogelijke oplossing voor Simon Deli. De Ivoriaan mag bij een goed bod de club verlaten. Eerder wees hij al enkele voorstellen af. Nu toont zijn ex-ploeg interesse.

De centrale verdediger kon rekenen op voldoende interesse, vorige week weigerde hij nog een voorstel van het Franse Saint-Etienne. Het einde van de wintermercato komt stilletjesaan in zicht, maar plots duikt er een nieuwe kandidaat op voor de Ivoriaan.

Slavia Praag verstevigde zondag hun leidersplaats na een overtuigende 3-0 zege tegen de nummer twee uit de stand. Hierdoor telt het ondertussen al twaalf punten meer op de eerste achtervolger. Toch hoopt de trainer nog steeds op de komst van Simon Deli: "Hij heeft een groot verlangen getoond om terug te keren", verklaarde de coach achteraf in een interview aan zijn club.

In 2019 plukte de landskampioen Deli weg bij het Tsjechische Slavia Praag. Hij ontwikkelde zich in de Jupiler Pro League tot een sterkhouder in de verdediging van blauw-zwart. Ondertussen werd hij in de hiërarchie voorbijgestoken door Kossounou. In de topper tegen Standard bleef de 29-jarige verdediger negentig minuten op de bank. Dan klinkt een terugkeer naar je ex-ploeg plots wel heel aanlokkelijk.