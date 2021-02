Antwerp zonder twee sterkhouders in derby tegen Beerschot

Antwerp zal het ook in de derby tegen Beerschot moeten stellen zonder Dieumerci Mbokani en Faris Haroun. Dat blijft toch een aderlating voor The Great Old.

Beide spelers trainen nog steeds niet mee, weet GvA. Zowel Haroun als Mbokani sukkelt met een kuitblessure. Voor Mbokani is het al van 17 januari geleden dat hij kon meespelen. Daarna moest hij een quarantaine uitzitten en herstelde hij tevens van die blessure. Dat betekent dat Lamkel Zé volgende zondag zo goed als zeker weer in de spits zal staan. De Kameroener mag niet meer vertrekken deze mercato.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (02/02).