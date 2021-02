Geen Antwerp voor KVO-smaakmaker: valt er nog iets anders uit de bus?

Antwerp slaat de bal mis voor Junior Sakala. Die besliste het aanbod van Antwerp naast zich neer te leggen. De Zambiaanse aanvaller zal dus niet naar de Bosuil afzakken.

Het is een vreemde situatie voor Sakala. Die was eigenlijk niet van plan om te vertrekken, maar het bestuur van Oostende wou ineens nog cashen voor hun topschutter. Ze weten dat ze hem een dure contractverlenging moeten geven als ze hem nu niet verkopen, want anders is hij in de zomer transfervrij.

Maar Sakala heeft er natuurlijk ook nog iets over te vertellen en vond de aanbieding van The Great Old niet aantrekkelijk genoeg. Er zijn nog andere geïnteresseerden, maar de klok is aan het tikken. Of ze nu nog een akkoord gaan vinden met een andere club is moeilijk te voorspellen