AA Gent laat sterkhouder niet vertrekken ondanks interesse van grote clubs

Ondanks interesse van verschillende ploegen blijft Roman Yaremchuk dan toch bij KAA Gent. Enkel een niet te weigeren aanbieding had de aandacht van de Buffalo's misschien nog kunnen trekken, maar zover komt het uiteindelijk niet.

Het is al een tijdje niet meer helemaal koek en ei tussen Yaremchuk en zijn huidige club KAA Gent. Een aanvaring met ex-trainer Lazlo Bölöni verzuurde de relatie tussen club en speler. Volgens Het Nieuwsblad zit er, ondanks de buitenlandse interesse van AS Roma en Sporting Lissabon, niets anders op voor de Gentse topschutter om bij de Buffalo's te blijven.

Gent is vastberaden om hun spits niet voor minder dan tien miljoen euro te laten gaan en het lijkt er nu op dat niemand meer bereid is om zoveel geld op tafel te leggen voor de Oekraïner. De club meldt dat er pas in de zomer over een transfer kan worden gepraat.