Israëlische topclub geeft komst van Lior Refaelov nog niet op: "Het kan deze zomer ook nog"

Antwerp-supporters mogen opgelucht ademhalen. De komende maanden zal Lior Refaelov blijven voetballen op de Bosuil. Het contract van de middenvelder loopt deze zomer ten einde en enkele ploegen toonden concrete interesse. Maar tot een vertrek in de laatste uren van de transferperiode kwam het niet.

Eind deze zomer loopt het contract van Refaelov ten einde op de Bosuil. Op het Gala van de Gouden Schoen werd er hem door het bestuur nochtans beloofd om snel weer rond de tafel te zitten. Daar kwam niets van, dus zoekt de Israëliër naar mogelijke nieuwe avonturen. Beitar Jeruzalem bood hem in de laatste uren van de wintermercato alvast een oplossing, maar tot een akkoord kwam het (nog) niet.

Want volgens Het Nieuwsblad heeft de nieuwe eigenaar de komst van de middenvelder nog niet opgegeven: "Er ligt bij ons een contract van 2,5 jaar klaar. Hij zit goed in België, maar we willen hem toch overtuigen. Dat kan in de zomer ook nog", aldus Moshe Hogeg.

De Gouden Schoen-winnaar wil het liefst blijven voetballen voor The Great Old, maar een verlenging blijft momenteel dus nog uit.