FC Luik klaar maar realistisch voor het bekerduel tegen Anderlecht: "Mijn spelers zullen lijden"

FC Luik zal het woensdagavond in de beker opnemen tegen Anderlecht. Ze hebben een korte, maar goede voorbereiding achter de rug. Toch blijven ze realistisch en willen ze vooral genieten van het duel tegen een Belgische topclub.

FC Luik, dat zijn laatste officiële wedstrijd op 11 oktober speelde in de Beker van België, is ongeveer drie weken geleden teruggekeerd naar de training ter voorbereiding voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Ze speelden dan ook enkele vriendschappelijke wedstrijden. Ze versloegen Tongeren en de U21's van Eupen alvorens de inzet te delen tegen de beloften van Standard.

"We hebben het geluk gehad dat we in deze vriendschappelijke wedstrijden konden oefenen en strijden. We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de spelers er klaar voor waren en op gelijke voet stonden. We moesten sneller gaan om het gevoel en het ritme terug te krijgen," zei Drazen Brncic op de persconferentie.

"De spelers zijn gemotiveerd voor het duel tegen Anderlecht, we willen een goede show neerzetten. We hebben niet de kans om elke week of elk jaar tegen zo'n ploeg te spelen. We weten dat ze sterker zijn dan ons, geen twijfel mogelijk, maar een wedstrijd begint bij 0-0. Ik hoop dat we goed in de wedstrijd kunnen komen," klonk de coach vastberaden.

De thuisploeg hoopt het alvast op te nemen tegen de beste spelers van RSCA: "Ze moeten naar hier komen met hun vaste elftal. Maar gezien hun kern, wie ze ook opstellen, hun team zal superieur zijn. Wat er ook gaat gebeuren, ik verwacht dat we moeilijkheden krijgen; mijn spelers zullen lijden," zei de voormalige speler AC Milan.