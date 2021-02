De vreemde transferdag van Fashion Sakala: Oostende wou hem laten gaan, maar de aanvaller staat in machtspositie

Het was toch wel een verrassing dat Fashion Sakala gisteren ineens met Antwerp aan het onderhandelen was. Wij hadden verwacht dat KV Oostende wel een inspanning zou doen om hun topschutter te houden. Het omgekeerde was waar...

Oostende bood Sakala bij verschillende clubs aan... De spits die voor een groot deel verantwoordelijk is voor de goeie resultaten mocht dus vertrekken. Waarom? Omdat hij een aflopend contract heeft en deze zomer gratis dreigt te vertrekken.

Je zou dan zeggen dat ze hem beter een nieuw contract aanbieden, maar dat is blijkbaar niet zo evident. De Zambiaan wil zijn goeie prestaties beloond zien en vraagt een gevoelige verhoging van zijn huidig contract. Maar zo werken de Amerikaanse eigenaars niet.

Ze werken met kleinere contracten en zien zichzelf als een opleidingsclub die spelers met winst kan doorverkopen. Dat is ook te zien in het transferbeleid: ze haalden allemaal talentvolle, jonge spelers. Een meerjarig contract voor een 31-jarige speler zoals Kévin Vandendriessche zat er ook al niet in. Nochtans wel een sterkhouder voor een club als KVO.

Wil niet meer op de flank

De 23-jarige Sakala zou een andere zaak kunnen zijn, maar het gaat allemaal om risicobeperking. Stel dat ze hem een contractverbetering geven en hij de komende vijf maanden een zware blessure oploopt, dan zitten ze met dat stevige contract vast. Dus werd er gekozen om nu te cashen.

Dat had ook gekund, want Antwerp was geïnteresseerd, maar Sakala maakte de overweging van hoeveel kans hij zou hebben om daar nog als centrumspits uitgespeeld te worden, met concurrentie als Mbokani en Lamkel Zé.

Hij weet ook dat hij nu op zijn beste positie wordt uitgespeeld en niet meer op de flank, waar hij zich toch niet zo thuis voelde. Hij beseft ook dat alle interesse er is omdat hij nu zijn kwaliteiten in de verf kan zetten. En hij staat in een machtspositie, want als Oostende hem geen nieuw contract geeft, is hij straks gratis weg...