Ook zonder aanwezigheid van Mechelse fans bekerambities duidelijk: "Bring it home again!"

Ruim anderhalf jaar na zijn vorige bekermatch is KV Mechelen nog eens in actie gekomen in de Beker van België. Dat vorige bekertreffen, dat was de bekerfinale in 2019. Mechelen zette toen voor de tweede maal de beker in de prijzenkast. Lukt het in 2021 een derde keer?

Na AA Gent te verslaan op de Heizel op 1 mei 2019 en zo de beker te veroveren, volgde bij de terugkeer van Brussel naar Mechelen een heus volksfeest. Een massa feestende supporters verzamelde onder andere op het veld in het AFAS-stadion en ging dansend de nacht in. Heel andere taferelen bij de eerstvolgende bekermatch van KVM: een wedstrijd zonder publiek. © Voetbalkrant.com Ook zonder aanwezig te zijn konden de supporters van KV Mechelen wel hun boodschap meegeven aan hun geliefde ploeg. Dat deden ze door middel van een spandoek dat achter het doel hing. "1987, 2019, 2021? Bring it home again!" Klaar en duidelijk een verwijzing naar de vorige keren dat KV de beker won en de hoop uitdrukkend dat het dit jaar nog eens kan gebeuren. In juni 1987 veroverde KV Mechelen voor het eerst de beker door FC Luik te verslaan met 1-0 dankzij een doelpunt van clublegende Piet Den Boer. In 2019 zorgden goals van Storm en Mera voor de 1-2-overwinning tegen AA Gent. © photonews Die laatste bekercampagne was begonnen met een bescheiden 2-0 tegen Bergen. Ook tegen RWDM was dat het scenario: een 2-0 zonder al te veel glans. Een voorteken? In elk geval willen ze bij KV de beker niet zomaar links laten liggen. "De beker is heel belangrijk voor ons", zegt Wouter Vrancken. "Je speelt vooral altijd om te winnen, of het nu in de competitie of in de beker is. Al gaat het wel om het afwerken van een druk programma, met midweekmatchen. De vermoeidheid sluipt er dan wel in, zeker als je dat niet gewoon bent. Dat vind ik een beetje jammer voor de beker."