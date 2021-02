Anderlecht heeft vervanger voor Frutos in eigen rangen gevonden

Zoals u intussen wel al weet vertrekt Nicolas Frutos bij Anderlecht. Daardoor komt er dus een plaats in de sportieve staf van de A-kern vrij. Die is intussen wel al ingevuld.

Beloftencoach Craig Bellamy wordt overgeheveld naar de staf van Kompany. De Welshman zal als assistent optreden. Kompany heeft al langer een heel goeie relatie met Bellamy, die hem volgens Peter Verbeke de nodige tegenwind geeft.

Eerder was dat dus Frutos, maar om het evenwicht te bewaren in de sportieve omkadering moest er dus een klankbord voor Kompany bijkomen. Of hij dat gaat combineren met de job van beloftencoach valt nog af te wachten. Momenteel spelen de beloften ook geen officiële wedstrijden..