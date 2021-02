Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Messi - Brobbey - Koeman

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Jong talent van Ajax naar Dortmund'

Pech voor Ajax Amsterdam: het jonge talent Julian Rijkhoff trekt naar Borussia Dortmund op 16-jarige leeftijd. Ze konden hem dus niet houden.

Koeman is het beu

Ronald Koeman is het beu dat ze bij PSG steevast doen uitschijnen dat Lionel Messi vanaf volgend seizoen zeer welkom is in Parijs. Dat liet hij optekenen op een perconferentie.

'Ajax-spits naar Duitsland'

Brian Brobbey is einde contract bij Ajax Amsterdam. De speler zou dan ook kunnen verkassen naar RB Leipzig. Dat weten diverse Duitse media.

Datro Fofana trekt naar Noorwegen

Datro Fofana maakte de voorbije weken en maanden de tongen los, ook in België. De 18-jarige Ivoriaan heeft nu echter getekend bij ... Molde.