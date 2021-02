Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Bolingi

De geruchten en offici√ęle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Ziet Antwerp op de valreep nog een spits verhuizen? 'Interesse uit Zwitserland, waar transfermarkt nog tien dagen open is'

Krijgen we alsnog een uitgaande transfer bij Royal Antwerp FC? Het ziet er zomaar naar uit. In Zwitserland is de transfermarkt in ieder geval nog open. (Lees meer)