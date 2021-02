Ziet Antwerp op de valreep nog een spits verhuizen? 'Interesse uit Zwitserland, waar transfermarkt nog tien dagen open is'

Krijgen we alsnog een uitgaande transfer bij Royal Antwerp FC? Het ziet er zomaar naar uit. In Zwitserland is de transfermarkt in ieder geval nog open.

Jonathan Bolingi paste niet in de plannen van Ivan Leko en blijkbaar mogelijk ook niet in die van Frank Vercauteren. De 26-jarige Congolese spits kwam eerder deze week terug uit Turkije, waar zijn huurdeal met Ankaragücü vroegtijdig werd stopgezet. Aankoopoptie Toch lijkt hij niet lang op De Bosuil te gaan blijven, want ondertussen is er volgens Gazet van Antwerpen interesse van het Zwitserse Luzern. Daar zou hij tot het einde van het seizoen kunnen blijven, met een aankoopoptie in het contract van de spits. De transfermarkt in Zwitserland sluit op 15 februari.