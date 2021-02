🎥 KV Kortrijk geeft Van den Brom lik op stuk met erbarmelijk veld: "Dat is manifest onjuist"

John Van den Broms uitspraak dat "de bal altijd rolt, want hij is rond" na de sneeuwwedstrijd tussen Moeskroen en Racing Genk is nog even blijven nazinderen in de voetbalwereld.

Racing Genk kon tegen Moeskroen op een besneeuwd veld niet winnen van Moeskroen en deed achteraf haar beklag over het veld in Moeskroen dat volgens hen onbespeelbaar was, ondanks aangeven van de scheidsrechter dat de bal wel rolde. KV Kortrijk is vrijdagavond op bezoek in Moesrkoen en ondanks dat er geen sneeuw is gevallen, hebben ze toch niet echt de indruk dat het veld in uitstekende conditie is. Bij de cornervlag wordt een bal in de lucht gegooid, waarna hij opnieuw neerploft op het veld zonder verder te stuiten. Met daarboven de caption: "Dat de bal rolt, is manifest onjuist." Als je de bal omhoog gooit, zal rollen sowieo moeilijk zijn. Maar er wordt dan toch well verwacht dat hij even doorbotst, wat hij ook niet deed. Dat de bal rolt, is 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗻𝗷𝘂𝗶𝘀𝘁.



🔴⚪️ #REMKVK pic.twitter.com/lSErhZDFww — KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 5, 2021