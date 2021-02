Nieuwkomers schenken efficiënt Kortrijk broodnodige zege op Le Canonnier

Vrijdagavond stond het burenduel tussen Moeskroen en KV Kortrijk op het programma. Het werd een partij met nauwelijks doelkansen, maar KVK toonde zich wel enorm efficiënt. Onder meer nieuwkomers Gano en Palaversa troffen raak op Le Canonnier.

KV Kortrijk heeft enkele hectische dagen achter de rug, maar met kersvers trainer Luka Elsner hoopt het opnieuw te klimmen in het klassement. De Sloveen was er vrijdagavond nog niet bij, hij zat nog een verplichte quarantaine uit. Onder leiding van assistent-trainer Bart Meert hoopte KVK in het burenduel tegen Moeskroen broodnodige punten te sprokkelen.

De bezoekers toonden in de openingsfase vrijwel meteen hun offensieve intenties en trokken met de nodige aanvalslust naar het doel van Herve Koffi. Teddy Chevalier schilderde al na enkele minuten de bal op het hoofd van Zinho Gano, die torende boven alles en iedereen uit en knikte ook het openingsdoelpunt tegen de touwen.

Leidersfiguur Palaversa op het middenveld

Daarna verdween het tempo uit de wedstrijd. Moeskroen eiste steeds meer de bal op, KVK rekende dan weer op de counter en het imposante lijf van de doelpuntenmaker. Het Kortrijkse middenveld toonde voor het eerst in lange tijd weer de nodige agressiviteit. Ante Palaversa is duidelijk een speler waar Elsner nog veel plezier aan zal beleven. Met een enorme motor en de nodige souplesse heerste de Kroaat over het middenveld.

Het was dus ook geen verrassing dat zijn naam mee op het scorebord stond te pronken. Nauwelijks enkele minuten voor het einde van de eerste helft zette de 20-jarige middenvelder zich door op het middenveld, hij probeerde het dan eens vanop een afstand. De bal veranderde via een been van richting en hobbelde zo voorbij Koffi.

Bij Les Hurlus werd Hamdi Harbaoui vroegtijdig naar de opwarming gestuurd. Ondanks de heersende dreiging kadreerde Moeskroen geen enkele poging tussen de palen, het stuitte op een enorm efficiënt KVK.

Moeskroen tekent eigen doodvonnis

In de tweede helft zocht Moeskroen nadrukkelijk naar de aansluitingstreffer. Doelman Ilicic stond eerst nog te trillen op zijn benen na een aanvaring met een eigen verdediger, amper enkele minuten later bracht hij met een heerlijke reflex redding. De Henegouwers bleven aandringen, bij de bezoekers daarentegen ontbrak de drang naar voren. Enkele vinnige countermogelijkheden werden slordig de nek omgewrongen, maar het kon uiteindelijk nog rekenen op de hulp van de tegenstander.

Habib Guèye glipte door de thuisverdediging en stormde alleen richting het doel van Koffi, maar werd foutief afgestopt door zijn naamgenoot, die ook een rode kaart ontving. Selemani bleef ijzig kalm vanop de stip en knalde de geruststellende 0-3 voorsprong op het bord. Moeskroen leek het overwicht in de tweede helft te hebben, maar deed zichzelf dus definitief de das om.

KV Kortrijk speelde de wedstrijd simpel uit en keert dus met de nodige drie punten richting het Guldensporenstadion. Een opluchting, want het verschil met de degradatiestreep telt nu 13 punten.