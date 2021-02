Ashimeru lijkt gouden schakel voor Anderlecht: "Hij kan ontploffen en is vooral een koopje"

Majeed Ashimeru heeft in de bekerpartij tegen Luik meteen zijn visitekaartje afgeleverd, maar vooral getoond dat hij een ontbrekende schakel voor de toekomst is.

Net geen vijf minuten, dat had Ashimeru nodig om zijn eerste goal voor RSC Anderlecht te scoren. Scout Benoît Thans zag dat het helemaal goed zat voor de Ghanees.

Dat Ashimeru meer dan enkel een huurbeurt bij Anderlecht te wachten staat, zou volgens HLN al vastliggen. De aankoopoptie bedraagt 2,5 miljoen euro; voor de speler van RB Salzburg.

"Ze geloven daar nog in hem, hoor", zegt Thans. "Vorig jaar hebben ze Ashimeru nog een nieuw contract tot 2024 gegeven. Dat doen ze daar alleen als ze echt in je potentieel geloven. Maar tegelijk speelde hij te weinig en de concurrentie is er moordend."

Anderlecht zou al een overeenkomst met Ashimeru hebben voor een meerjarige deal. "Verwacht niet dat hij elke match het verschil zal maken. Door zijn manier van voetballen helpt hij eerder de spitsen en andere middenvelders om dat te doen. Daar ontbreekt het Anderlecht nu geregeld aan op het middenveld. Als Kompany hem goed gebruikt, zal hij nog beter worden. Er is marge en zijn mentaliteit is top. Hij kán ontploffen in België... en dan zal die 2,5 miljoen een koopje zijn."