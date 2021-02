Code rood in Nederland: Eredivisie last alle duels van zondag af

Ook in Nederland wordt er komende nacht hevige sneeuw verwacht. Daarom heeft de KNVB besloten om alle duels van zondag in de Eredivisie te verplaatsen naar een latere datum. Zaterdagmiddag had ook de Jupiler Pro League besloten om ploegen uit 1B niet te laten spelen.

Zondag stonden er in de Eredivisie vier wedstrijden op het programma, onder meer Ajax en Feyenoord kwamen dan in actie. De KNVB heeft nu beslist om door de weersomstandigheden alle wedstrijden van zondag te annuleren: "Ondanks dat er zonder publiek wordt gespeeld, wordt er in het geval van extreem weer uiteraard ook altijd rekening gehouden met de spelers en anderen die wel naar het stadion moeten komen en de omstandigheden op de velden om te kunnen voetballen. De afgelaste wedstrijden worden op korte termijn opnieuw ingepland", klonk het via de officiële kanalen. ❗️| Zondagse Eredivisiewedstrijden afgelast vanwege code rood: https://t.co/JKZK13U83U. — KNVB (@KNVB) February 6, 2021 Eerder had de Jupiler Pro League ook al aangekondigd om de wedstrijden van zondag in 1B te verplaatsen naar een latere datum. Het blijft nu dus afwachten wat er met de ploegen uit 1A zal gebeuren.