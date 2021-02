Nicky Hayen nuchter in zijn analyse na nederlaag tegen Club Brugge: "Wet van de sterkste"

Na de vroege tegentreffer van Noa Lang leek de match al snel in een beslissende plooi te liggen zaterdagavond. Club Brugge verzuimde de kansen af te werken, waardoor Waasland-Beveren lang bleef dromen van een gelijkspel. Dat punt kwam er niet. Lang maakte er in blessuretijd zelfs nog 0-2 van.

"Club Brugge nam meteen de match in handen. Wij ondergingen de wet van de sterkste, wat geen schande is", aldus Nicky Hayen. "We hebben geprobeerd om hen te laten twijfelen en zolang dat tweede doelpunt niet valt, moet je er blijven voor gaan. Wij hadden enkele kleine mogelijkheden waarbij we niet de juiste keuzes maken. Het stemt me hoe dan ook tevreden dat we er 100 procent zijn voor blijven gaan, maar we moeten meer lef tonen in het druk zetten", aldus de coach van hekkensluiter Waasland-Beveren.

Het is niet tegen Club Brugge dat Waasland-Beveren de punten moet halen, maar met nog acht speeldagen voor de boeg is het stilaan money time voor de Leeuwen. "We hebben nu alle toppers gehad, de komende acht wedstrijden worden cruciaal. We moeten ons niet meer verstoppen achter excuses, nu is het aan ons!"

Opvallend: na het mislopen van zijn transfer naar Antwerp, stond Vukotic weer gewoon in de basis bij Waasland-Beveren. "Aleksandar heeft die knop omgedraaid en dat stemt me tevreden. Hij oogde erg scherp vandaag. Hij kan een belangrijk wapen worden in onze strijd voor het behoud", besluit Nicky Hayen.