Aleksandar Vukotic blikt terug op gemiste transfer naar Antwerp: "Slechtste avond van mijn leven"

Door de afwezigheid van Schoonbaert verscheen Aleksandar Vukotic terug in de ploeg bij Waasland-Beveren tegen Club Brugge. Voor de Serviër de ideale manier om de kater van de gemiste transfer naar Antwerp door te spoelen. "Maandag was de slechtste avond in mijn leven", gaf hij na afloop grif toe.

"Ik was maandag de ganse dag in Antwerpen", vertelt Vukotic. "De tests waren in orde, het was wachten op een telefoontje dat het rond was. Toen kreeg ik plotseling te horen dat de clubs niet tot een akkoord waren geraakt. Maandag was de slechtste avond van mijn leven, de teleurstelling was enorm groot. We zullen wel zien wat er in de zomer gebeurt."

"Kortom, het was een heel moeilijke week voor mij, maar dat ligt nu achter mij. Ik had enkele goede gesprekken met de coach en het bestuur. Zij steunen me enorm. Ik zal alles geven om Waasland-Beveren in hoogste klasse te houden. Vandaag voelde ik me alvast terug goed op het veld. Ik was mentaal klaar om te spelen", aldus de Servische centrale verdediger.

Al wist Vukotic als geen ander dat het niet tegen ploegen als Club Brugge is dat de Leeuwen punten moeten pakken. "We hebben vandaag tegen de beste ploeg van België gespeeld, zij worden sowieso kampioen. Nu volgen voor ons acht matchen waarin we wél punten moeten gaan pakken. Ik ben ervan overtuigd dat we voldoende kwaliteit in huis hebben om ons te handhaven."