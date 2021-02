Lepoint is niet mals voor zijn nieuwe ploegmaten: "Hopelijk geen spijt op het einde van het seizoen"

Christophe Lepoint maakte tijdens de wintermercato de overstap van KV Kortrijk naar Moeskroen. Vrijdag stonden beide ploegen tegenover elkaar. Moeskroen verloor met 0-3.

Tegen alle verwachtingen in begon Lepoint op de bank ten Kortrijk. Hij viel in de 67ste minuut in, maar toen stond het net 0-3. "Het was een rampzalige wedstrijd van onze kant”, zegt hij aan La Dernière Heure. “We stonden te slapen op het veld. Nochtans had de trainer in de kleedkamer gehamerd op het belang van deze wedstrijd.”

Volgens Lepoint was het nochtans het ideale moment om Kortrijk te ontmoeten. “Ze zaten in een slechte periode, we hadden hen bij de keel moeten grijpen, maar het was precies het tegenovergestelde dat gebeurde.”

Dit soort nederlagen kunnen heel grote gevolgen hebben. "Als je in het begin van de wedstrijd je tegenstander laat spelen en je bent niet aanwezig in de duels of de tweede ballen, dan maak je de zaken ingewikkelder. Ik hoop dat we aan het eind van het seizoen geen spijt zullen krijgen van elke gemiste kans om de kloof te vergroten", besluit Lepoint.