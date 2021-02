Michael Ngadeu (KAA Gent) uit zijn ongenoegen op sociale media: "Zielig, laat je ogen eens nakijken"

De VAR is en blijft een controversieel onderwerp binnen de voetbalwereld. Afgelopen weekend kwam hij in de wedstrijd tussen Gent en Eupen wederom in opspraak. Michael Ngadeu was het in ieder geval niet eens met de beslissing om de winning-goal van ploegmaat Tarik Tissoudali af te keuren.

Een sleutelmoment in de wedstrijd tussen KAA Gent en KAS Eupen was de afgekeurde goal van Tarik Tissoudali in de 79ste minuut bij een 2-2 stand. Met nog ongeveer tien minuten te gaan had dat doelpunt Gent de drie punten kunnen bezorgen maar dat was dus zonder de VAR gerekend. De goal werd afgekeurd voor buitenspel van Bezus eerder op de actie, al leek dat niet zo te zijn. Een betwistbare fase dus die ook Ngadeu, die geblesseerd moest toekijken, niet is ontglipt. Volgens de Gent-verdediger is de wedstrijdleiding duidelijk in fout en werd het doelpunt onterecht afgekeurd. Reactie Hij uitte zijn kritiek op sociale media via Instagram en was niet mals voor de VAR: "Ik denk dat ze een bezoekje aan de oogarts nodig hebben om hun ogen te laten nakijken. Hoe kan er offside worden gefloten na minutenlang te hebben overlegd met de VAR? Zielig", klinkt het gefrustreerd bij Ngadeu.