Francky Dury pakt 34e puntje met Essevee: "Heb in quarantaine veel tijd gehad om berekeningen te maken en ..."

In de absolute slotfase van het duel in Charleroi kon Zulte Waregem nog een puntje redden. Tot grote vreugde van Francky Dury, die blij was met het punt.

"De manier waarop we een doelpunt slikten was jammer, maar ik ben blij met het meer dan verdiende puntje tegen een ploeg die strijdt om play-off 1", aldus Francky Dury. Berekeningen "We hebben de match lange tijd gedomineerd, dus dit was een verdiende gelijkmaker. We hebben nu 34 punten." "Ik heb tijdens mijn quarantaine lange tijd kunnen nadenken en berekeningen kunnen maken. En ik denk dat we met 34 punten nog niet veilig zijn. Er zullen er nog een aantal bij moeten. Liefst zo snel en zo gemakkelijk mogelijk, je weet nooit wat er op de laatste speeldagen nog allemaal zal gebeuren."