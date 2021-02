Frank Vercauteren kiest voor opvallende oude bekende bij Antwerp

Antwerp heeft nieuws aangekondigd op maandagnamiddag. Het heeft namelijk de staf weten uit te breiden.

José Jeunechamps is de nieuwe T2 van Antwerp. Dat heeft The Great Old via de sociale media laten weten.

José Jeunechamps (53) komt de trainingsstaf van Royal Antwerp FC versterken. Jeunechamps werkte eerder al samen met Frank Vercauteren bij Cercle Brugge en bij OHL.



Jeunechamps heeft ook een verleden bij onder meer Standard.

"We wensen José alle succes toe!", klinkt het trots bij stamnummer 1. De staf van Vercauteren is dus weer wat completer.