Is KVO-aanvaller een buitenkans voor de Belgische top? "Balvaste targetspits die altijd in het vizier komt van grotere clubs"

Zaterdag won KV Oostende ruim van STVV en dook het tijdelijk de top vier binnen. De kustploeg maakte afgelopen weken heel wat indruk met het gebrachte spel, maar rekent ook op hun aanvallende krachten die in goede doen verkeren.

Want ook dit weekend trof KVO-aanvaller Makhtar Gueye tweemaal raak. Opvallend, na een langdurige droogte lijkt de spits met de ogen dicht de weg naar het doel te vinden: "Hij scoorde tien wedstrijden geen enkel doelpunt. Maar dan trof hij twee keer raak in de beker tegen Waasland-Beveren en daarnaa ook tweemaal in het thuisduel tegen Sint-Truiden. Het is een fenomeen dat je wel vaker ziet bij spitsen", vertelde Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad.

De Senegalees trof dit seizoen in totaal al zeven keer raak voor zijn nieuwe werkgever. Daarnaast beschikt hij volgens de analist over de geschikte kwaliteiten: "Het is een atletische spits met goeie voeten. Zijn duel- en kopkracht komen van pas met het doorkoppen van lange ballen naar de lopende Sakala, het vasthouden van de bal en natuurlijk ook voor doel."

Daaraast ziet Verheyen ook nog een grote toekomst in de 23-jarige spits. Toch zal hij eerst nog vlotter de weg naar het doel moeten vinden: "Als hij nog meer zou scoren, heeft hij het profiel van de balvaste targetspits die altijd in het vizier komt van grotere clubs."