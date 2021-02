Pep Guardiola wil volgende zomer toptransfer uit Duitsland verwezenlijken

Pep Guardiola wil een oude bekende naar Manchester City halen. Hij wil volgende zomer stunten met de komst van Joshua Kimmich.

Het is het Spaanse Don Balon dat met het nieuws komt. Joshua Kimmich, die bij Bayern München nog onder Guardiola speelde, zou volgende zomer de overstap kunnen maken naar City. Als het aan Guardiola ligt tenminste.

Gemakkelijk wordt dat alleszins niet. Kimmich heeft nog een contract tot juni 2023 en Bayern wil zijn bestaande contracy openbreken. De Duitser zou een marktwaarde hebben van om en bij de 85 miljoen euro.

Guardiola haalde Kimmich in 2015 weg bij RB Leipzig. Het jaar erop vertrok Guardiola richting Premier League. Of Kimmich de overstap zelf ziet zitten, is niet bepaald duidelijk.