'Lukaku steeds dichter bij spraakmakende terugkeer naar Premier League'

Romelu Lukaku speelt momenteel de pannen van het dak bij Internazionale, maar zijn toekomst zou wel eens elders kunnen liggen.

Big Rom ligt nog tot juni 2024 onder contract in Milaan en zal dus sowieso gezien zijn vormcurve een dure vogel zijn.

Opvolger Agüero

Maar: er is interesse uit het buitenland voor een zomerdeal. Zo zou Manchester City volgens The Athletic in hem de opvolger voor Aguero zien.

Ook Ings wordt genoemd, maar The Citizens zouden de Rode Duivel dus zeer graag terug naar Manchester en de Premier League willen halen.