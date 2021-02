Ritchie De Laet laat zich uit over Lamkel Zé: "Alles is koek en ei tussen ons"

Antwerp haalde het dit weekend met 1-2 op het veld van Beerschot. Ritchie De Laet beseft maar al te goed hoe belangrijk deze zege was voor de supporters, maar daarnaast doet Antwerp zo ook een goede zaak in het klassement.

De Laet legde het uit op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik ben heel blij. Iedereen beseft hoe belangrijk deze wedstrijd is voor beide supportersgroepen. We hebben nu ook een kloofje geslagen met de ploegen achter ons, dus op verschillende vlakken was deze overwinning heel belangrijk", legde De Laet uit.

De Laet liet zich ook nog even uit over Lamkel Zé. "Alles is koek en ei tussen ons (lacht). Ik vind niet dat hij zo moet vieren, want je moet nog iets of wat respect hebben, maar we zijn het tegenwoordig wel gewoon van hem. Voor hem was deze wedstrijd belangrijk, want deze prestatie zal veel goedgemaakt hebben bij de supporters."