Sneeuw kan verstrekkende gevolgen hebben voor bekerwedstrijd tussen Union en Anderlecht

Het Dudenpark ligt volop in de sneeuw. En dat zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Al sinds zaterdag zijn de greenkeepers van Union volop bezig met sneeuwruimen en het veld speelklaar maken voor het treffen in de Beker van België.

Donderdag komt normaal gezien namelijk Anderlecht op bezoek in het Dudenpark, al is het dus nog maar de vraag of het wel zover komt.

❄️ Depuis samedi, de nombreux bénévoles et nos greenkeepers préparent le terrain pour notre match de Coupe de jeudi !



🤝 Merci à tous !! pic.twitter.com/0W8Mi8YA02 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) February 8, 2021

Volgens het bondsreglement moet een ploeg over veldverwarming of een heteluchttent beschikken om thuis te mogen voetballen bij dit weer en dat heeft Union geen van beiden.

En dus weet Sporza dat de match mogelijk op Anderlecht zal worden gespeeld, als Union er niet in slaagt om het veld speelklaar te maken.