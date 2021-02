Meteen moeilijk debuut voor nieuwkomer Beerschot, maar hij deed het goed: "Je ziet dat hij veel potentieel heeft"

Beerschot verloor zondagmiddag met 1-2 thuis van Antwerp. Bij de ploeg van Will Still maakte Stipe Radic zijn debuut. De centrale verdediger stond meteen aan de aftrap en speelde een secure wedstrijd.

Ook trainer Will Still was tevreden over het debuut van Radic. "Hij heeft het zeer goed gedaan. Hij toonde zich in de duels en ook aan de bal heeft hij veel kwaliteit", waren de lovende woorden van de Beerschot-trainer.

Ook Jan Van den Bergh vond het een goede prestatie van zijn nieuwe collega in de defensie. "Het was een moeilijke match voor Radic om zijn debuut te maken, maar hij heeft een goede match gespeeld. Hij heeft zich vrij snel aangepast en je ziet dat hij veel potentieel heeft."