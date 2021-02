Analist Snelders kijkt naar Van den Brom na 5 op 21: "Het is een soepbordje geworden in Genk"

Genk trok na de komst van John van den Brom de positieve lijn door. Maar na Nieuwjaar ging het volledig fout. 5 op 15 en geen herkenbaar voetbal meer. Met als dieptepunt de thuismatch tegen Anderlecht, waar het tactisch helemaal in de soep draaide.

Anderlecht voetbalde vooral de eerste helft vrank en vrij tussen de lijnen. De twee middenvelders van Genk (Thorstvedt en Heynen) konden het allemaal niet belopen. "Dat is toch kennisgebrek van de tegenstander?", vraagt analist Eddy Snelders, die de match becommentarieerde, zich af.

"Ofwel waren ze zo zeker van zichzelf... Ze krijgen eigenlijk al een bonus door die vroege goal. Dat was het moment om Anderlecht bij de keel te grijpen, zeker thuis. Maar Anderlecht domineerde gewoon. Dan durf ik toch spreken van een tactisch manco van de trainer."

Dit gaat toch leiden tot enige ongerustheid in de bestuurskamer

John van den Brom is een aanhanger van een 4-3-3, maar erfde een ander systeem van zijn voorganger. "Als vervanger van Thorup vind ik niet dat hij de verlichting heeft binnengebracht. Zeven speeldagen miserie, dat is al geen toeval meer hé. Zondag zag ik ook geen coördinatie, geen overlappingen, geen looplijnen..."

"Als je twee tegen drie op het middenveld begint, vind ik toch dat de trainer verantwoordelijk is. Als het goed gaat, mag de pluim ook op de hoed van de trainer, dus moet hij ook zijn verantwoordelijkheid nemen als het minder gaat", aldus Snelders. "Het is een soepbordje geworden waar van alles in klaargemaakt wordt, maar niks bij elkaar past. Dat gaat toch leiden tot enige ongerustheid in de bestuurskamer."

Ze krijgen een tik en bieden de andere kaak aan

Maar hoe los je zoiets op? Toch met vier achteraan gaan spelen en voor meer evenwicht zorgen op het middenveld? "Ik denk dat het bij verschillende spelers toch in het kopje gekropen is. Het lukt niet meer, het is zoeken en tasten. Er dringt zich een goed gesprek in de kleedkamer op."

"De ingesteldheid van aan een match te beginnen moet anders. Het tempo en de agressiviteit moeten omhoog. Nu krijgen ze een tik tegen hun kaak en in plaats van terug te slaan, bieden ze de andere kaak aan."