Eden Hazard komt met opmerkelijk pleidooi voor de Jupiler Pro League en neemt Ligue 1 als voorbeeld

Eden Hazard heeft het in zijn gesprek met het digitale magazine 'On The Front Foot' gehad over zijn blessures en over hoe lang hij nog hoopt te voetballen. Ook een ander thema kwam aan bod: de Belgische competitie. Hazard heeft een idee om die op te waarderen.

Het is een opvallend pleidooi dat Hazard lanceert. "Voor de ontwikkeling van het product 'het Belgisch voetbal' zou het goed zijn mochten de spelers van de huidige generatie Rode Duivels op het einde van hun carrière terugkeren naar de Belgische competitie. Mensen praten over een competitie als de beste spelers er spelen." Zoals in Frankrijk Hazard neemt één van onze buurlanden als voorbeeld en vindt dat in België iets gelijkaardigs neergezet kan worden. "Kijk maar naar Frankrijk, met Mbappé en Neymar. Hopelijk kan de Belgische competitie over enkele jaren echt een sterke competitie zijn." Volgens de speler van Real Madrid heeft België als voetbalnatie sowieso wel al de vruchten geplukt van het hebben van een gouden generatie. "Het succes van onze nationale ploeg heeft veel jonge spelertjes aangezet om zich aan te sluiten bij voetbalacademies en voetbalclubs."