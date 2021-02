Belg in Nederland laat van zich horen: "Vincent Kompany mag mij zeker bellen"

Hervé Matthys staat met tweedeklasser Excelsior Rotterdam in de kwartfinale van de Nederlandse beker. Vanavond spelen ze die tegen Vitesse, de nummer drie in Nederland.

Matthys genoot zijn opleiding bij Cercle en Club Brugge, maar stapte op 16-jarige leeftijd over naar Anderlecht. Daar doorbreken lukte niet. Hij werd eerst uitgeleend aan Westerlo, maar vertrok dan richting Eindhoven.

“Mijn keuze voor Nederland en Eindhoven was bewust”, aldus Matthys aan HLN. “Ik was op dat moment een jaar of twintig en moest speelminuten verzamelen. Mijn uitleenbeurt aan Westerlo was daarvoor voorzien, maar die bracht niet was er was beloofd. Ik had ook nog andere aanbiedingen, maar Eindhoven was het meest concreet en gaf wel bepaalde garanties. In die zin dat ik, mits op niveau natuurlijk, altijd mijn kans zou krijgen. En ze hielden er woord.”

Van daar ging het richting Excelsior Rotterdam. Nu spelen ze de kwartfinale van de beker. “Onze slaagkansen in de beker? Het zou typisch zijn voor ons seizoen als we doorstoten. Wij zitten in een goede flow en Vitesse heeft er met één op negen een mindere periode opzitten, maar het blijft favoriet. Met ook nog Ajax, PSV en Feyenoord in de running weet ik niet of we de beker zullen winnen, maar zolang het kan, gaan we door.”

Excelsior is tweede klasse, Matthys wil echter hogerop. “Aan het einde van het seizoen ben ik transfervrij en ik weet op dit moment niet of Excelsior van plan is om de bestaande optie te lichten. Maar mocht Vincent Kompany een linksvoetige centrale verdediger zoeken, dan mag hij me zeker bellen.”