Veelbelovende prestaties van de nieuwe AA Gent-aanwinst: loodst Tarik Tissoudali de Buffalo's terug naar de linkerkolom?

Tarik Tissoudali is en blijft één van de seizoensrevelaties in de Jupiler Pro League dit seizoen. Na zijn doorbraak bij Beerschot is Tissoudali afgelopen week begonnen aan zijn avontuur bij KAA Gent. "Hoe is zijn eerste week verlopen?" en "Wat mogen we verwachten voor in de toekomst?"

Na het mooie weer te hebben gemaakt bij promovendus Beerschot hoopt Tissoudali dat nu ook te gaan doen bij zijn nieuwe werkgever KAA Gent. Vlak na zijn transfer klonk hij in ieder geval heel enthousiast over Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck en leek het alsof hij niet kon wachten om eraan te beginnen. Waar Tissoudali waarschijnlijk ook al wel menig Buffalo-supporter heeft mee kunnen charmeren is het feit dat hij een aantrekkelijk aanbod van het DC United van Hernan Losada weigerde om in de Ghelamco Arena te kunnen gaan spelen. Beker Afgelopen woensdag was het dan zover, de Marrokaanse aanvaller debuteerde voor Gent in de Beker van België tegen amateurploeg Heur-Tongeren. Een goede opwarmer voor Tissoudali om zich aan te passen aan de speelwijze van de Buffalo's. Lang duurde dat echter niet want hij was al na 24 minuten spelen trefzeker en zette hij zijn ploeg zo meteen op voorsprong. Tissoudali werd gewisseld tijdens de rust toen het Gent al een comfortabele 3-0 voorsprong had. Competitiedebuut Hoewel KAS Eupen, met alle respect, nu ook geen grootmacht is binnen het Belgische voetbal, kunnen we toch wel spreken van een eerste echte test voor Tissoudali bij zijn nieuwe club. Ook hier liet hij er geen gras over groeien. Tissoudali scoorde twee keer binnen het eerste halfuur en zette zijn ploeg zo op een 2-0 voorsprong tegen de Oostkantonners, die toch nog terugvochten en een 2-2 gelijk spel uit de brand sleepten. Een sterk competitiedebuut van Tissoudali bij Gent en het had nog zoveel mooier kunnen zijn maar de VAR besloot daar met een dubieuze beslissing een stokje voor te steken. Die keurde tien minuten voor het einde de 3-2 van Tissoudali af voor buitenspel van Bezus eerder op de actie. Geen drie punten voor de Buffalo's en geen hattrick voor Tissoudali. Bezus Iemand waar de nieuwe aanwinst van Gent het goed mee lijkt te vinden op het veld is de Oekraïner Roman Bezus. De creatieve middenvelder speelde in elke goal die Tissoudali reeds maakte voor Gent al een belangrijke rol. Tweemaal gaf hij de assist en éénmaal liet hij de bal handig doorlopen richting de Marrokaanse aanvaller die daarna goed afwerkte. Vooral de assist bij het tweede doelpunt van Tissoudali tegen Eupen was knap. Bezus sneed naar binnen met de bal aan de voet en trok zo de verdedigers weg van Tissoudali, om dan met een sluw steekballeltje de bal klaar te leggen voor de nieuwkomer die in één tijd koudbloedig afwerkte. Tissoudali en Bezus lijken op het eerste zicht elkaar goed aan te vullen. De goede looplijnen van de eerstgenoemde worden goed opgemerkt door Bezus die zo Tissoudali de diepte in kan sturen met zijn gekende steekpasses. Toekomst Tissoudali heeft nu een geslaagde eerste werkweek achter de rug bij de Buffalo's maar hij zal dit niveau week na week moeten blijven brengen wil hij echt slagen bij de Gentenaars. Er zullen in de toekomst nog veel zwaardere wedstrijden op de planning staan en ook daarin zal Tissoudali moeten presteren. Toch zijn de prestaties van de afgelopen week hoopgevend voor de Gent-supporters. Ze hebben er een technisch onderlegde speler bij die hard werkt, een actie kan maken en scorend vermogen met zich meebrengt. Allemaal zaken die de Buffalo's goed kunnen gebruiken nu ze op de twaalfde plek staan in de stand. Kan Tissoudali KAA Gent terug naar de linkerkolom loodsen en eventueel zelfs meer?

