Refaelov op de bank maar Vercauteren overtuigd: "We startten met beste 11 aan duel met Club Brugge"

Geen nieuwe bekeroverwinning voor Antwerp tegen Club Brugge maar trainer Vercauteren was achteraf niet al te teleurgesteld over de bekerclash.

"Over het resultaat uiteraard wel, je wint liever dan dat je verliest en in de beker is het alles of niets. We mogen ook niet vergeten dat het tegen Club Brugge is dat we verliezen, dat vergemakkelijkt het verteren, als was de score misschien wat overdreven", relativeert Vercauteren de uitslag.

In de eerste helft had Antwerp de grootste kansen maar scoren lukte pas toen het 2-0 achter stond. "We hebben Club 90 minuten een wedstrijd gegeven en hadden lang alles onder controle, rekening houdend met hun kwaliteiten."

Beste elf is niet hetzelfde als mijn elf besten

Roteren of niet?

Vercauteren wijzigde zijn elftal op drie plaatsen tegenover de overwinning op het veld van Beerschot. De Wolf kreeg tussen de palen de voorkeur op Beiranvand en ook Gouden Schoen Refaelov bleef op de bank zitten, net als Nill De Pauw. "De keuze voor de doelman is mijn verantwoordelijkheid, al speelde hij spijtig genoeg niet zijn beste match", opent Vercauteren de discussie over zijn basiselftal

"Maar je moet uiteraard ook rekening houden met het programma en de intensiteit van de duels die nog komende zijn. Op één of twee posities kan er misschien discussie ontstaan maar ik denk wel dat ik gestart ben met mijn beste 11, gekeken naar het rendement van sommige spelers."

De beste 11, is dus een elftal zonder Refaelov? "Pas op, ik zeg beste elf en niet de elf besten, dat is iets helemaal anders", besluit Vercauteren met een knipoog en een glimlach.