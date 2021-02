Ex-Anderlechtbestuurder en jurist blikt terug: "Enkel een telefoontje van 90 seconden met Marc Coucke"

35 jaar lang was Daniel Spreutels in dienst bij Anderlecht als jurist, waarvan ook 12 jaar als bestuurder. In 2018 kwam zijn hoofdstuk in het Astridpark abrupt tot einde door een simpel telefoontje van anderhalve minuut met nieuwe eigenaar Marc Coucke, maar Spreutels is niet uit op wraak.

In een interview met La Dernière Heure blikt voormalig Anderlechtbestuurder en -jurist terug op hoe zijn periode bij zijn geliefde Anderlecht van de ene moment op de andere over was.

Momenteel is Spreutels actief als bestuurslid bij Union Saint-Gilloise uit 1B en ook de tegenstander van paars-wit morgen in de beker.

Vertrek

“Alles heeft een einde in het leven. Het eindigde op een vreemde manier. Een telefoontje van 90 seconden van de heer Coucke om me te zeggen dat hij me niet langer lid wilde laten zijn van het uitvoerend comité terwijl we elkaar nog nooit gesproken hadden. Dat is eigenaardig. Ik zei hem dat ik niet echt een keus had en hij bedankte me voor mijn begrip. En dat was het. Maar dat is oude geschiedenis”, vertelt de jurist.

Wrok koestert de ex-bestuurder echter niet: . “Ik heb zoveel voldoening gehad in Anderlecht dat je me nooit zal horen klagen over het einde van het hoofdstuk. Het vertrek is helemaal verteerd”, bevestigt Spreutels.

Onderschatting

“Coucke heeft het recht om de club te kopen, maar hij heeft één ding onderschat. Anderlecht heeft een ziel. Een ziel die we moeten respecteren en die we niet kunnen verwaarlozen door het verleden zomaar te vergeten. Er zijn te veel goeie dingen gedaan door het vorige management om het allemaal uit te wissen”, meent het ex-bestuurslid.

Spreutels zegt wel verbaast te zijn met hoe de zaken nu lopen bij zijn ex-club: “Niemand van het oude management kon zich ook maar een beetje voorstellen hoe het Anderlecht nu zou vergaan. Enkele jaren terug kwalificeerden we ons nog voor Europa. Nu, ik wens het nieuwe management echt het allerbeste. Het herstel is aan de gang en ik hoop dat het zich doorzet.”

Aandelen

Over de aandelenkwestie bij paars-wit wou Spreutels trouwens ook nog iets kwijt: “Ik volg wel wat er aan de hand is, omdat het in het nieuws is. “Er is een conflict, maar ik hoop dat ze tot een akkoord komen, zodat de club de middelen heeft om haar beleid uit te voeren. De mensen in het bestuur zijn slimme mensen en ze komen wel tot een overeenkomst.”