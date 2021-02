Union ziet bekerduel tegen Anderlecht als repetitie voor 1A: Mazzu, de man van percentages

Union Saint-Gilloise staat afgetekend aan de leiding in 1B. De voorsprong bedraagt maar liefst 12 punten. 1A lonkt en een bekerduel tegen de buren van Anderlecht is een leuk proevertje.

Grootste zorg op dit moment voor Union. Het veld sneeuwvrij krijgen. "We moeten tonen dat we op de goede weg zijn om eventueel in 1A te spelen volgend seizoen", zegt Union-coach Felice Mazzu aan Sporza.

Anderlecht in de achtste finale van de beker, een mooi cadeau voor Union. "Ik denk dat iedereen vol ongeduld uitkijkt naar die match. We spelen tegen een van de beste ploegen en trainers van het land. Het wordt een heel moeilijke match, misschien is het wel onmogelijk voor ons om te winnen. Ik geef onszelf 30 procent kans. We moeten hopen dat Anderlecht een slechte dag heeft."

Mazzu zag vorig weekend dat Anderlecht zijn draai lijkt te vinden.. "Vorig weekend tegen Genk zag ik een heel goed georganiseerd en matuur Anderlecht. Als Lokonga speelt, kan hij een van de beslissende spelers zijn. Hij is buitengewoon goed. We zijn op onze hoede voor hun offensieve snelheid."

Mazzu haalt er zelfs nog een percentage bij. "Zelf zullen we er alles aan doen om zoveel mogelijk weerstand te bieden. Het mentale aspect zal belangrijk zijn. Ik verwacht dat we passie, zin en plezier uitstralen en tonen dat we op de goede weg zijn om eventueel in 1A te spelen. Ik denk dat we 60 procent kans maken om te promoveren."