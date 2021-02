Kompany verrast: "Ik zou eigenlijk elke week tegen een laag blok willen spelen"

Naïef zoals Genk of een blok zoals Waasland-Beveren? Hoe gaat Union SG morgen Anderlecht bekampen? Geen van beide, denken we dan. Felice Mazzu heeft noch de ploeg om ultraverdedigend te gaan spelen noch is hij zo naïef om de deur wagenwijd open te zetten.

Een ploeg die 14 punten los staat in 1B en 44 goals scoorde in 18 matchen gaat de boel niet ineens toesmijten. Maar ze pakten ook nog maar 15 tegendoelpunten. "Felice Mazzu staat erom bekend dat hij zijn ploegen goed organiseert", knikte Vincent Kompany. "Maar ik denk niet dat Union zijn principes gaat verwaarlozen."

Kompany verraste ook, want eigenlijk zou hij graag elke week tegen een laag blok spelen, vertelde hij. "Ik droom ervan om daar elke week tegen te spelen", lachte hij. "Een laag blok is efficiënt zolang het 0-0 blijft. Maar eens je daartegen scoort, moet er meer ruimte komen."

"Het probleem van mijn ploeg de voorbije weken was ook niet dat ze tegen die lage blokken (Waasland-Beveren, Moeskroen, Gent) weinig kansen creëerden. Het probleem was de afwerking. Als we die stap kunnen zetten, zal er ook minder geluk mee gemoeid zijn in die matchen."

Kompany hoopt dus dat zijn ploeg leert om ermee om te gaan. "De efficiëntie in zulke gevallen is het belangrijkste. Maar wat ik bedoel: die wedstrijden tegen een laag staande ploeg zijn een goeie training voor mijn jongens. Zo leren ze ermee omgaan. Dus op dit moment is dat mijn favoriete situatie."