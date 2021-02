Gelooft Will Still in de filosofie van zijn voorganger of dreigt spektakel op Het Kiel verloren te gaan?

Beerschot begon dit seizoen spectaculair in de Belgische hoogste klasse, de Kielse Ratten waren een garantie op heel wat spektakel en doelpunten. Al moeten we het de laatste weken met veel minder doen, daar was de Antwerpse derby een mooi voorbeeld van.

Het spel van Beerschot onder Hernán Losada was een streling voor het oog. Elke wedstrijd viel er wel iets te beleven. Daarom pronkte de club ook in de stand op een fiere eerste plaats, met het meeste aantal doelpunten voor- en tegen. De Argentijn hield het in Antwerpen voor bekeken en trok naar het Amerikaanse DC United. Daar benadrukte hij meteen dat aanvallend voetbal de enigste juiste weg naar succes is.

Maar daar denkt zijn vervanger duidelijk niet zo over. Will Still voerde na het vertrek meteen enkele fundamentele veranderingen door zoals het opstellen van de vijfmansverdediging. De jongste coach ooit in de Belgische hoogste klasse legde voor het eerst in lange tijd de nadruk op het defensieve aspect. Duelkracht en loopvermogen werden prioriteit nummer één op Het Kiel. In de eerste vijf competitiewedstrijden van Still trof zijn elftal zesmaal raak, een groot contrast met de 11 doelpunten in het begin van het seizoen tegen onder meer Club Brugge en KRC Genk. Mike Vanhamel had plots wel voor het eerst in lange tijd drie clean sheets op rij beet.

Tissoudali VS Bakkali

De club had het in de eerste weken onder Still voetballend knap lastig. Kijk maar naar het afgelopen weekend. Een saaie derby werd pas na 84 minuten opengebroken via een doelpunt van Didier Lamkel Zé en even later ook Pieter Gerkens, pas dan kwam er een reactie via het hoofd van Frédéric Frans. Al had natuurlijk het sneeuwtapijt en de vriestemperaturen daar een groot aandeel in.

Moeten de supporters beginnen vrezen voor kleurloos voetbal? Dat zeker niet. Bij zijn aanstelling vertelde hij aan de pers raakvlakken te delen met de filosofie van Losada, maar dat hij zeker zijn eigen accenten op het spel ging leggen: "Als het verdedigend veilig loopt, kan je aanvallend iets bij beginnen brengen. We moeten stap voor stap vooruit gaan. Dan kunnen we ook mooier voetbal trachten te brengen," klonk het na de overwinning op het veld van Zulte Waregem.

Het lijkt dus gewoon een kwestie van tijd te worden. In tegenstelling tot zijn voorganger kan hij dus niet rekenen op de kwaliteiten van de vinnige Tarik Tissoudali. Wachten tot Bakkali volledig fit is? De huurling zal, mits op niveau, ongetwijfeld de nodige extra creativiteit in het spel kunnen brengen.