Voormalig aanvaller Union over zijn hattrick in het Lotto Park: "Ik wou dat elke speler dit kon meemaken"

Donderdag staat er in de beker de derby tussen Union en Anderlecht op het programma. Paars-wit heeft zeker nog iets goed te maken. Vorige keer ging het in eigen huis pijnlijk met 0-3 onderuit. Man van de match: Hattrick Hero Youssoufou Niakaté.

Ondertussen koos Youssoufou Niakaté voor een lucreatief avontuur bij Al-Wahda in Saoedi-Arabië, maar toch is de aanvaller zijn wedstrijd in het Lotto Park nog niet vergeten: "Het is nog steeds verbazingwekkend. Ik realiseer me nu pas wat ik gedaan heb. Ik kan het gevoel niet beschrijven, maar ik wou dat elke speler dit kon meemaken", vertelde hij aan Complètement Foot.

De 28-jarige Fransman vindt dat de recordkampioen hen stevig had onderschat, maar is twee jaar later nog steeds in de wolken over zijn glansprestatie: "Als ik terugkijk naar de samenvatting van deze wedstrijd of erover praat krijg ik de rillingen. Het was een gekkenhuis."