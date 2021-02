Italianen vol lof over youngster Club Brugge: "Vergelijkbaar met Jan Vertonghen"

Club Brugge liet vorige week in het bekerduel tegen Olsa Brakel enkele jonge jongens minuten verzamelen. Onder meer Ignace Van der Brempt kwam aan de bak en liet zelfs een veelbelovende indruk achter. In Italië zijn ze alvast fan.

De 18-jarige verdediger speelde in het bekerduel een vlotte partij. Met zijn jonge leeftijd is dat uiteraard ook de buitenwereld niet ontgaan. Het Italiaanse Tuttomercatoweb had heel wat lof over voor hem: "Van der Brempt groeide op als een centrale verdediger maar vult de positie als rechtsback goed in. Sterk in de lucht, nauwelijks te passeren in een één-tegen-één situatie. Het is een veelbelovende speler die klaar lijkt voor het fysieke spel in Europa. Vergelijk hem met een rechtsvoetige Jan Vertonghen", klonk het op de website.

De Antwerpenaar maakte in 2017 de overstap van KV Mechelen naar de jeugdopleiding van de landskampioen. Hij werd in juli 2019 opgenomen in de A-kern, maar toont zich vooral als vaste waarde bij Club NXT. Bij de hoofdmacht moet hij zich momenteel nog tevredenstellen met enkele invalbeurten.