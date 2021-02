Aleksandar Vukotic helemaal terug na mislopen van transfer: "Spelen tegen haalbaardere tegenstanders"

Afgelopen mercato leek Antwerp met Aleksandar Vukotic zijn nieuwe verdediger beet te hebben, maar in extremis sprong de transfer alsnog af. Een bittere pil, maar nu is hij opnieuw klaar om alles te geven.

Een mentale opdoffer voor de centrale verdediger die zijn zinnen op een vertrek had gezet. Er lag op de Bosuil een contract voor maar liefst 3,5 seizoenen klaar, maar de Serviër bleef noodgedwongen verder voetballen aan de Freethiel.

Vorig weekend stond hij tegen leider Club Brugge voor het eerst sinds de gebeurtenis opnieuw aan de aftrap. Toch ligt het missen van zijn prestigieuze overstap nog zwaar: "Ik kon er niet van slapen, het was de slechtste nacht in mijn leven. Een hele dag was ik op de club aanwezig, maaar na het afleggen van mijn tests kreeg ik plots te horen dat beide clubs geen deal gevonden hadden", klinkt hij teleurgesteld in een interview aan Het Laatste Nieuws

Ondertussen zijn we al bijna twee weken verder, maar de dubbele meter weet nog altijd niet wat er is misgelopen: "Waarom? Dat weet ik niet. Ach, zo is het leven soms, misschien komt er volgende keer iets beter op pad."

Veel tijd om te mokken was er niet, Waasland-Beveren zit nog steeds verwikkelt in de strijd om het behoud: "Ik moet de focus terug op deze club en mijn ploeggenoten leggen. Ik ben opnieuw klaar om alles te geven, ik geloof nog steeds dat we ons kunnen redden. We hebben nu zes thuismatchen, tegen haalbare tegenstanders", besluit Vukotic