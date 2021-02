Maxime D'Arpino over transfer naar KV Oostende: "Ik had mijn twijfels"

Maxime D'Arpino tekende afgelopen zomer bij KV Oostende een contract voor vier jaar. Hij geeft toe dat dit met enige twijfel was.

Heel wat mensen bij Orléans vertelden D’Arpino dat hij geen goede transfer deed. “Toen ik hier tekende, werd in Frankrijk gezegd dat ik een stap achteruit zette, dat ik in een kleine competitie tegen de degradatie ging vechten”, zo vertelt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Het contract van vier jaar betekent niet dat hij ook effectief vier jaar in Oostende zal spelen. “Maar Gauthier Ganaye heeft me kunnen overtuigen dat er veel zou veranderen bij Oostende. Hij zei me ook dat ik mijn contract niet zou uitdienen, dat deze club een formidabele springplank zou worden voor mijn carrière.”

Zeker van zijn stuk was hij dan ook niet, maar uiteindelijk kwam hij toch aan de Belgische kust terecht. “Ik had mijn twijfels, maar dankzij de aanwezigheid van Alexander Blessin besef ik dat het mogelijk is.”